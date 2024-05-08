استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسه فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات وقصف إسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء للمستشفى الكويتي بمدينة رفح جراء غارات إسرائيلية مكثفة طالت أحياء السعودي ومخيم يبنا ومحيط معبر رفح البري، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدفهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق القصف على خان يونس مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية لشواطىء المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين.