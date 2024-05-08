منظمة حقوقية: قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيين بشكل غير قانوني بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (بي بي سي)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت بشكل غير قانوني القوة القاتلة في عمليات إطلاق نار قتلت فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك استنادا إلى توثيق حالات عدة.

وخلصت الأبحاث بشأن ثمانية قتلى في أربعة حوادث بين يوليو 2022 وأكتوبر 2023 إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيين بالرصاص بدون وجه حق أو أعدمتهم عمدا، دون أن يشكلوا أي تهديد أمني مفترض.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تعليق التسليح وغيره من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل بسبب خطر التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة في فلسطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة بما يشمل دعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين، وفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

في العام 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 492 فلسطينيا، بينهم 120 طفلا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، هذا الرقم أكبر من ضعف ما كان عليه في أي عام آخر منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات منهجيا.

وبين 7 أكتوبر 2023 و18 مارس 2024، نفذّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما معدله شهريا 640 عملية تفتيش واعتقال وغيرها من العمليات في الضفة الغربية، أي نحو ضعف الـ 340 عملية من هذا النوع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بحسب (أوتشا)، أدت هذه العمليات إلى مقتل 304 فلسطينيين، من 409 قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة.