النشرة: تعطل خطوط الهواتف الارضية بمنطقة فرن الشباك بسبب عطل كهربائي طرأ على السنترال الرئيسي

طرأ عطل على خطوط الهواتف الأرضية في منطقة فرن الشباك.

وفي اتصال مع "النشرة"، أشار المدير العام لهيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية، الى ان "العطل هو نتيجة خلل كهربائي في السنترال الرئيسي"، مؤكدا ان "فرق اوجيرو تعمل على اصلاح العطل".

وفي وقت سابق، اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات انه طرأ عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. لذا تدعو المديرية العامة المواطنين للاتصال على احد الأرقام التالية للتبليغ عن اي طارئ

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