اعلن الجيش الاسرائيلي انه "تم العثور على قطعة جوية من طراز "روخيف شمايم" في وقت سابق من اليوم في منطقة مدينة كفار سابا"، مؤكدا انه "لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني أو تسرب للمعلومات. وسيتم استلام القطعة من قبل الجيش الاسرائيلي ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يحقق في سقوط طائرة مسيرة تابعة له في كفار سابا بين يافا وطولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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