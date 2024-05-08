حزب الله: استهدفنا 4 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرتي حانيتا وافيفيم

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‏‏8-5-2024 باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة حانيتا".

كما اعلن حزب الله في بيان اخر عن "استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة_أفيفيم ​​​​​​".