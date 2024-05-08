اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 8-5-2024 باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة حانيتا".
كما اعلن حزب الله في بيان اخر عن "استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة_أفيفيم ".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا 4 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرتي حانيتا وافيفيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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