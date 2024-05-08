أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، إلى أنّه "انطلاقًا من دورنا كسلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها". وقال في تصريح: "نطالب الحكومة بطرح التدابير التنفيذية مقرونة برزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم".

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: نطالب الحكومة بتزويد النواب بشروط الهبة الأوروبية قبل الجلسة النيابية في 15 أيّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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