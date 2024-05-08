التعاون الإسلامي تدين تصاعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه واجتياح رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية التي يقطنها حوالي 1.3 مليون نازح فلسطيني، في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

كما أدانت المنظمة التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه، ما يؤكد رفضه كافة القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وحذرت المنظمة من خطورة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وقد يؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف عدوانها العسكري وجرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات من الضفة الغربية

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينيُا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأسرى سابقون

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين

قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف رفح الفلسطينية ، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.

ودعت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الأربعاء ، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا" لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وحذرت الوزارة، من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر .

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

الشرطة الهولندية تعتقل 50 متظاهرا مؤيدا لفلسطين بجامعة أوتريخت

أنهت الشرطة الهولندية احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين في جامعة أوتريخت، واعتقلت حوالي 50 متظاهرا بعد منتصف الليلة الماضية، كما شهد حرم جامعة أمستردام احتجاجا مماثلا دون تدخل من السلطات.

وفي أوتريخت، احتل المتظاهرون فناء مكتبة الجامعة مساء ونصبوا الخيام والحواجز وطالبوا جامعة أوتريخت بالتحدث علنا عن الوضع في غزة وقطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، بحسب صحيفة إن إل تايمز الهولندية.

وبحلول المساء، بقي حوالي 150 متظاهرا، وأمرتهم السلطات بالمغادرة، فاستجاب بعضهم.. وبعد منتصف الليل، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين الخمسين المتبقين .

وفي أمستردام، تجمع آلاف المتظاهرين في روترسايلاند، حيث وقع احتجاج آخر أمس الأول الاثنين، وانتقلوا عبر وسط المدينة لاحتلال بينينجاستهويس، أحد المواقع الرئيسية لجامعة أمستردام.. وشوهدت الشرطة وهي تستخدم الهراوات ضد المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة حوالي 140 متظاهرا في المظاهرة التي جرت في روترسايلاند خلال الساعات الأولى من صباح أمس /الثلاثاء/.

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة عدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهم (محمد عيسى طافش حلايقة وشقيقه قصي، وأكرم عفيف حلايقة)، كما اعتقلت من بلدة سعير المواطنين "رياض سامي جرادات، ورفيفان جرادات"، ومن مدينة الخليل اعتقلت "جودي نضال النتشة، وإياد يسري سكافي"، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.