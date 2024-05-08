ارتفاع حصيلة قتلى سلسلة الفيضانات البرازيل إلى 83 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى سلسلة الفيضانات الكارثية التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إلى 83 شخصا على الأقل.

واوضحت وحدة الدفاع المدني بالولاية، أن "أصيب 276 شخصا وفقد ما لا يقل عن 111 شخصا، بينما نزح ما لا يقل عن 121000".

وأثرت الكارثة على أكثر من 850 ألف شخص في 345 بلدية، ودمرت المنازل والطرق والجسور.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارا بنحو ثلثي البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة، ودمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مدن بالولاية. وتسببت الأمطار أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.