الدفاع الروسية أعلنت اسهداف منشآت للطاقة ومصانع أسلحة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الروسية ردّت على محاولات نظام أوكرانيا استهداف منشآت الطاقة الروسية، وذلك بضرب منشآت حيوية واستراتيجية أوكرانية. وأوضحت، في بيان، أنّ القوات الروسية وجهت "ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، ونظام صواريخ كينجال المجنحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار، استهدفت منشآت الطاقة وشركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".

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