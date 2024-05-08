كشفت مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بلاغ، عن "العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي وانتشال 49 شهيدًا منها".

وعليه، أعلن المكتب ارتفاع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل باحات المستشفيات في غزة إلى 7 مقابر.

في وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34844 شهيدًا و78404 مصابين منذ 7 تشرين الاول".

وأشارت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيّتها 55 شهيدًا و200 مصاب خلال 24 ساعة".