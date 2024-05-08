أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".
ولفت الحزب إلى أنّه "في الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ودمروها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين وتجهيزات تجسسية في موقع الراهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.