"حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين وتجهيزات تجسسية في موقع الراهب

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمه استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".

ولفت الحزب إلى أنّه "في الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها".