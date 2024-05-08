بالصور.. جوجل تطرح الهاتف المنتظر Pixel 8a ملك الفئة المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة جوجل أخيرا، هاتفها المرتقب Pixel 8a، وهو الأحدث من سلسلة A الذي يعد موجها للفئة المتوسطة.

يتميز جوجل Pixel 8a بتصميم أكثر أناقة من النسخة السابقة ويتشابه مع تصميم Pixel 8 وPixel 8 Pro، واختفت الحواف الحادة، لتحل محلها حواف منحنية.

الهاتف مصنوع من البلاستيك مع إطار من الألومنيوم، والشاشة مغطاة بطبقة حماية Corning's Gorilla Glass 3.

كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP67، بشاشة أوليد مقاسها 6.1 بوصة بدقة 430 بيكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

يتضمن Pixel 8a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل والثانية بدقة 13 ميجابكسل فائقة الاتساع، والكاميرات الخلفية يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع مثبت بصري وتقنية dual pixel PDAF.

والسيلفي بدقة 13 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

تقدم الكاميرات أيضا مزايا الحصول على اللقطات المتتابعة للتصوير الفلكي، والحركة البطيئة بمعدل 240 إطارا في الثانية، وتثبيت الفيديو المدمج، والتحريك السينمائي، والتكبير الرقمي 5x، وتثبيت الصورة البصرية على الكاميرا العريضة الرئيسية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، واختصته جوجل بمجموعة من المزايا خاصة في التصوير منها Magic Editor وBest Take وMagic Eraser وPhoto Unblur وFace Unblur وReal Tone وTop Shot وLive HDR+ وUltra HDR.

ويعمل هاتف Pixel 8a بمعالج Tensor G3 من جوجل مع معالج الأمان Titan M2، والذاكرة العشوائية الرام 8 جيجابايت، والذكرة الداخلية 128 أو 256 جيجا.

بطارية الهاتف 4492 مللي أمبير، وتقول جوجل إنها توفر عمر بطارية يزيد على 24 ساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 18 وات.

ومن أبرز مزايا هواتف جوجل أن هاتف Pixel 8a سيتلقى تحديثات نظام التشغيل والأمان والميزات لمدة 7 سنوات.

ويتضمن الهاتف أيضا مزايا حصرية أخرى من جوجل، مثل Circle to Search وPixel Call Assist وAudio Emoji وGemini.

يبلغ سعر Pixel 8a نحو 499 دولارا لطراز 128 جيجا و559 دولارا لطراز 256 جيجا.

وسيطرح الجهاز في 4 ألوان.