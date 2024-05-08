أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، الى أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخصين بترويج المواد المخدرة في طرابلس على متن توك توك".
وكشفت المديرية، أنه "بتاريخ 6-5-2024 ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، نصبت لهما قوة من هذه المجموعة كمينا محكما في محلة الزاهرية، أسفر عن توقيفهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة، وتبين أنهما يدعيان: غ. ش. (من مواليد عام 2002، لبناني) وع. ج. (من مواليد عام 2004، سوري)".
وأعلنت أنه "خلال تفتيشهما، عثر في حوزتهما على كمية من حبوب الكبتاغون وحبوب مخدرة أخرى وكمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والماريجوانا معدة للترويج".
وأكدت أن "الموقوفين سلموا مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان مخدرات على متن "توك توك" في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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