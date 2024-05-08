الدفاع المدني: إصلاح العطل الذي طرأ على الرقم 125 وبات بالإمكان التبليغ عليه عن أي طارئ

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أنّه قد بات بإمكان المواطنين معاودة الاتصال على الرقم 125 للتبليغ عن أي طارئ، وذلك بعد أن تم إصلاح العطل التقني الذي طرأ صباح اليوم من قبل فرق هيئة "أوجيرو".

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