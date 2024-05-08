إعلام إسرائيلي: مصابون في قصف منطقة أفيفيم بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصابين إسرائيليين في قصف منطقة أفيفيم بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان. بدوره، ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي أنّه يوجد "تقارير عن إصابات في صفوف الإسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان بضربة صاروخية نفذها حزب الله".

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