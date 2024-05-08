مكتب الخدمات المهنية بجامعة الروح القدس نظم معرض الوظائف السنوي المخصّص للطلاب

نظّم مكتب الخدمات المهنية في جامعة الروح القدس – الكسليك معرض الوظائف السنوي المخصّص لطلاب الجامعة ومتخرجيها، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز فرص التوظيف لطلابها.

وقام نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي ونائبة الرئيس المفوضة لشؤون الطلاب سيلين بعقليني ومديرة مكتب الخدمات المهنية باسكال رزق بجولة على أجنحة المعرض واطلعوا على الشركات المشاركة التي بلغ عددها 35 شركة، من الشركات البارزة في مختلف القطاعات المهنية.

وأكدت رزق "أن الجامعة أعادت تنظيم هذا المعرض هذه السنة بعد التوقف القسري لسنوات بسبب الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على إيجاد فرص العمل الملائمة لاختصاصهم وبالتالي الحد من الهجرة".

ورأت أن "هذا المعرض يشكل بارقة أمل ولو بسيطة، تساهم في بقائهم في الوطن"، مشيرة إلى "أن المعرض تميّز هذا العام بإجراء الشركات الداعمة مقابلات شخصية مع أفضل 5 طلاب من كل كلية في الجامعة".