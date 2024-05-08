عاجل.. حزب الله يدك موقع المالكية ويوقع أفراده بين قتيل وجريح

ياسر رشاد - القاهرة - دكت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع المالكية بالصواريخ والمدفيعة الثقيلة، واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح، كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ‏ودمروها. ‌‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفها ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ ‌‏الموجهة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

وأضاف البيان: وبالتزامن مع ذلك دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح. كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ‏ودمروها.