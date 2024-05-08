أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم ‌‏الأربعاء 08-05-2024 هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا ‏وأصابت هدفها بدقة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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