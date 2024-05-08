بعد اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات غزة.. حماس تطالب برفع جرائم الاحتلال للجنائية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إعلان وزارة الصحة بغزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع دليل جديد على وحشية الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لوقف العدوان على القطاع.

وطالبت حماس، الهيئات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أواخر أبريل الماضي، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لانتشال جثامين من مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة.

وبيّنت المشاهد جثثا مقطوعة الرأس أو الأطراف قيل إنها تمت سرقة أعضائها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل دفن الجثث، كما يمكن مشاهدة عدد من الجثث المتحللة نسبيا في فيديوهات أخرى.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني قد أعلن أنه عثر على ثلاث مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر وأنه تم انتشال ما يفوق 280 جثمانا.