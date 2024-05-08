محافظ أسوان: تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بعزبة الفرن

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن بكيما، من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 2 كم، على الرغم من أنها تعتبر من المناطق الجبلية ذات المرتفعات والطبيعة الصعبة، ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها المحافظة من إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، واقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.

وأضاف أن الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات العمل التنفيذي بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عامًا، تواكبًا مع تنفيذ مشروع متكامل آخر للصرف الصحي لخدمة مناطق شرق المدينة في السيل الجديد والريفي والناصرية وخور عواضة.

وقال اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، إنه وفقًا للرؤية الشاملة والطموحة التي يتبناها محافظ أسوان، يتم اقتحام كافة المشاكل الجماهيرية من خلال توفير الاعتمادات المالية لتلبيتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وخاصة التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع مديرية الري سيتم تنفيذ خط انحدار ليساهم في القضاء على مشكلة الصرف الصحي المتكررة بجوار عمارة الزهري، ليتم البدء فيه خلال شهرين من تاريخ استخراج التصاريح اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية.

وتابع، بالتوازي ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ الحل الجذري للقضاء على مشكلة الصرف الصحي المتكررة بجوار مقابر الأطفال بالعزبة عقب الانتهاء من مشروعي خطي الانحدار، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف بالشوارع الداخلية لعزبة الفرن بشكل كامل.