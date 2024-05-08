الصايغ: بحال اتضح أن هناك رشوة للبنان في الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي فيجب استجواب ميقاتي

كشف النائب سليم الصايغ، أن "ميقاتي طلب من بري إجراء جلسة مخصصة لتوضيح ما تمّ الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تلبية لكتاب سامي الجميل الذي أرسله لميقاتي"، معتبراً أنه "بحال اتضح أن هناك "رشوة" للبنان في الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي فيجب أن يتم استجواب ميقاتي".

وشدد الصايغ، في حديث عبر الـ"LBCI"، على أننا "مستعدين لرفع السقف في الملف السوري لأنها قضية وجودية وسيادية وهناك معلومات كثيرة عن الاجتماعات التي حصلت وميقاتي سيعلن عنها، ويجب أن يوضح ميقاتي أمام المجلس النيابي ما تم الاتفاق عليه في ملف اللاجئين السوريين".

ولفت الى أنني "التقيت وزير الداخلية وأطلعني على التدابير التي يقوم بها وقلت له إن المهم هو التنفيذ وطلبنا من مولوي توضيح بعض النقاط"، معتبراً أن "السوريين والحزب يسيطرون على الحدود اللبنانية السورية من الجهتين فالحدود "فلتانة" فمن يخرج من البلد يمكن أن يعود من معبر آخر".

وأضاف "حسب التقارير الدولية ما لا يقل عن 50 مليار دولار تكاليف النزوح السوري على لبنان والمسؤولية تقع علينا أيضًا لا فقط على السوريين لأن الحكومات وافقت منذ البداية على المساعدات".