القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول اسرائيلي: نتانياهو يمنع تقدم المفاوضات والخلافات باتت بسيطة

اعلن مسؤول إسرائيلي إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يمنع تقدم المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، وأشارت إلى "شبه انهيار" لجولة المحادثات الحالية في القاهرة، وذكرت أن الوفد الإسرائيلي ووفد حركة حماس غادرا العاصمة المصرية دون تحقيق انفراجة.

وأشار التقرير نقلا عن مصادر إسرائيلية إلى أن حكومة نتانياهو سارعت إلى تصوير موافقة حركة حماس على مقترح للصفقة، قبل يومين، على أنها "مراوغة" من قبل الحركة "لا تسمح بإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق".

وشددت المصادر الإسرائيلية على أن "الاختلافات كانت عمليا قابلة للحل"، وذكرت أنه "على الرغم من حصول تغييرات ليست لصالح إسرائيل، إلا أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة لم يتطلب التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب".

وشن مسؤول إسرائيلي رفيع، تحدث للقناة، هجوما حادا على نتانياهو، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لإدارة ملف المفاوضات، وقال: "نحن نتجه بسرعة نحو الحائط؛ نتنياهو لا يسمح للمفاوضات بالتقدم".