إسرائيل تهدم 47 منزلاً عربياً في النقب

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

هدمت السلطات الإسرائيلية، أمس، 47 منزلاً عربياً في منطقة النقب «جنوب»؛ ما شرد نحو 500 شخص؛ بداعي «البناء من دون ترخيص»، حسب ناشط محلي.

وقال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة إن «مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، ترافقهم جرافات، وصلوا صباح أمس إلى وادي الخليل بالقرب من قرية أم بطين في النقب قبل الشروع في عملية الهدم»، مضيفاً «تم هدم 47 منزلاً تعود لعائلة أبو عصا، رغم أنها تقيم في هذه المنازل منذ عشرات السنين».

وأوضح أنه «يقيم في كل منزل ما بين 9-10 أشخاص، ما يعني أن نحو 500 شخص باتوا بدون مأوى بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم منازلهم».

وأفاد الزبارقة بأنه «بعد نضال طويل في المحاكم لمنع الهدم، أعطت المحاكم الإسرائيلية الضوء الأخضر لعملية الهدم من دون أن توفير بديلاً للسكان».

وشدد على أن 120 ألف مواطن فلسطيني في 34 قرية مسلوبة الاعتراف من قبل السلطات الإسرائيلية، مهددين بفقدان منازلهم بسبب السياسات الإسرائيلية.