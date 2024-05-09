المقاومة الفلسطينية تعلن تمسكها بمقترح الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عن تمسك الحركة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه.

وقال الرشق في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

وجاءت تصريحات الرشق في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بحضور وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مباحثات الهدنة التي استؤنفت، الأربعاء، في القاهرة شهدت "حضور كافة الأطراف".

وكانت حركة حماس قد حذرت من أن المباحثات الجارية تمثل "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن.

وتشهد المباحثات تعثرا بسبب مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على من بقي من مقاتلي الحركة في رفح.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أفاد، الأربعاء، بأن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حماس.

وأضاف المسؤول: "لا تزال هناك فجوات كبيرة في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، لكن الفريق الإسرائيلي سيبقى في القاهرة لمحاولة سد هذه الفجوات وسيبذل جهدا كبيرا للترويج للصفقة".

وتابع: "هناك تفويض واسع للغاية لفريق التفاوض. يتم بذل جهد كبير لمحاولة تقليص الفجوات".

وأشار إلى أن "إسرائيل ستواصل خططها بشأن رفح بالتزامن مع المفاوضات في القاهرة".

ولم تكترث إسرائيل للاعتراضات الدولية للامتناع عن شن هجوم على رفح، إذ توغلت دباباتها فجر الثلاثاء في رفح، التي تكتظ بالمدنيين الفلسطينيين ومعظمهم من النازحين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.

من ناحية أخرى أعربت الرئاسة الفلسطينية، إنّ الموقف الفلسطيني من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح واضح وهو عدم القبول بأي وجود أمريكي أو غير أمريكي.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب العودة إلى الشرعية والاتفاقيات الموقعة واحترام القوانين الدولية والتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونرفض أي مقترحات أو شركات أمنية أو أي وجود إسرائيلي، لأنه كالوجود الدولي والوجود الأمريكي".