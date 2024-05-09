أشار مصدر مطّلع لقناة "القاهرة الإخباريّة"، إلى أنّ "​مصر​ تواصل جهودها لوقف إطلاق النّار في قطاع ​غزة​، وهناك إشارات لنضوج الاتفاق". ولفت إلى أنّ "حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشّعبيّة" تشارك في المفاوضات، ومنفتحة نحو إنضاج وإنجاح الجهد المصري، وصولًا للاتفاق"، مؤكّدًا أنّ "النّقاط الخلافيّة يجري العمل لتذليلها خلال المفاوضات الّتي تستُكمل اليوم الخميس".

كانت هذه تفاصيل خبر "القاهرة الإخبارية": إشارات لنضوج اتفاق على وقف إطلاق النار بغزة ويجري العمل لتذليل النقاط الخلافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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