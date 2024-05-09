رئيس كوريا الجنوبية: سيول ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي مع موسكو

تعهّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، "إقامة علاقة جيّدة مع روسيا والحفاظ في الوقت نفسه على صلات وثيقة مع كييف"، مستبعداً في الوقت نفسه إمداد أوكرانيا بأسلحة فتّاكة.

واكد في مؤتمر صحفي، إنّ "سيول ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي مع موسكو رغم قربها من كييف"، مشددا على "الموقف الثابت لبلاده والمتمثّل بعدم تزويد أي دولة تخوض حرباً بأيّ أسلحة فتّاكة".

وشدّد يون على أنّ بلاده تبذل "قصارى جهدها لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة الإعمار، بما يتماشى وروح الدستور"، موضحا أنّ "علاقات بلاده مع روسيا توترت بسبب شحنات الأسلحة التي تؤكد سيول وواشنطن أنّ كوريا الشمالية تمدّ روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا".

ورأى إنّ "تصدير كوريا الشمالية أسلحة هجومية لا يدعم فقط شنّ الحرب غير المشروعة في ما يتعلق بأوكرانيا، بل ينتهك بوضوح العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب أسلحتها النووية".