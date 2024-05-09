الصين والمجر تعززان تعاونهما للاتفاق لضمان الاستقرار العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - الصين والمجر.. حتى يتحقق السلام، قال الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إن الصين ستعمل مع المجر لبذل جهود نشطة لضمان السلام والاستقرار العالميين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الزعيم الصيني في بيان صدر لدى وصوله إلى العاصمة المجرية "بودابست":" "سنبذل جهودا نشطة وحازمة، ونسعى معا لتشكيل الإنسانية ذات مستقبل مشترك، والمساهمة في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء في جميع أنحاء العالم".

وعبر "شي جين بينغ" عن ثقته في أنه من خلال الجهود المنسقة التي يبذلها الجانبان، فإن زيارته للمجر، ستكون ناجحة تماما وتفتح مستقبلا أكثر إشراقا للعلاقات الصينية-المجرية، قائلًا:"أعتقد أنه بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الدولية، فإن الصين والمجر ستنظران دائما إلى علاقاتنا الثنائية في سياق آفاق واسعة وطويلة الأجل".

وأضاف الرئيس الصيني إنه حريص على الارتقاء بالعلاقات بين بكين وبودابست إلى مستوى أعلى نوعيا، وقال شي جين بينغ إنه يرى "فرصا واسعة" لتعزيز العلاقات الثنائية مع المجر ويتطلع إلى الاجتماع مع قيادتها.

فيما يقوم شي جين بينغ بزيارة إلى المجر في الفترة من 8 إلى 10 مايو، وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في وقت سابق إن الرئيس الصيني يعتزم الاجتماع مع رئيس البلاد تاماس سوليوك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يوقع الجانبان خلال فترة الزيارة 16 اتفاقية.

وكان وزير الخارجية المجري بيتر سزيارتو، أوضح عبر بيان له، أول الأسبوع الجاري، أن المجر تخطط لتوقيع ما لا يقل عن 16 اتفاقية مع الصين خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى بودابست، التي تستغرق ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء، والتي قد يبلغ مجموعها 18 اتفاقا، حيث لا يزال هناك اتفاقان قيد التفاوض، ستركز على توسيع الفصل المجري من مبادرة الحزام والطريق ليشمل المزيد من مشاريع السكك الحديدية، والطرق والطاقة. وسيقوم الجانبان أيضًا بمراجعة إمكانية التعاون النووي.