سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تهديد بايدن بوقف إمدادات ألاسلحة مخيب للآمال

اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، "تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، "مخيّبا للآمال".

وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، أكد إردان لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة "إنه أمر صعب جدا وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب".

ورأى أن "إيران وحماس وحزب الله سيفسّرون تصريحات بايدن على أنها أمر يعطيهم الأمل بالنجاح"، معتبرا أن "في حال فُرضت قيود على إسرائيل تمنعها من دخول منطقة بأهمية ومركزية رفح حيث يتواجد آلاف الإرهابيين والرهائن وقادة حماس، كيف يمكننا تحقيق أهدافنا؟".

وأضاف "هذا ليس سلاحا دفاعيا. يتعلق الأمر بقنابل هجومية معيّنة. في النهاية، ستقوم دولة إسرائيل بما تعتقد أن عليها القيام به من أجل أمن مواطنيها".

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اشار بايدن ردّاً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى اسرائيل، الى إنّ "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل (...) هذا أمر سيّء".