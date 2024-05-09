حساب المواطن: إيداع دعم شهر مايو حتى نهاية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حساب المواطن.. أعلن البرنامج السعودي حساب المواطن أن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو (الدفعة 78) للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 9 مايو، والذي يأتي قبل ميعاد الصرف الرسمي وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي نظرًا لتوافقه مع يوم العطلة الإسبوعية بالمملكة العربية السعودية "الجمعة".

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن صرف الدعم اليوم يشمل الدعم الإضافي المقرر حتى نهاية العام الحالي، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، ودعا المستفيدين من الاطلاع على مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح عبر موقعه الإلكتروني أنه تم إنشائه لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

حساب المواطن.. أهداف البرنامج

ومن أهداف حساب المواطن التالي: