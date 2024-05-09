الخارجية التركية: المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى قطاع غزة تجاوزت 52 ألف طن

اعلنت وزارة الخارجية التركية أن "المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى قطاع غزة تجاوزت 52 ألف طن، متقدمة بذلك على جميع الدول التي تساعد غزة".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في تصريح، أن "تركيا أصبحت أكثر دولة تقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة"، مشيرا الى ان "تركيا قدمت 30 بالمئة من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة، وباتت الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات للفلسطينيين هناك"، مضيفا أن تركيا أرسلت أكثر من 52 ألف طن من المساعدات على متن 13 طائرة و10 سفن.
ولفت المتحدث إلى مغادرة "سفينة الخير" التركية القطرية من ميناء مرسين، وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن المنتظر أن تصل سفينة الخير إلى ميناء العريش المصري الذي يعد أقرب منطقة إلى غزة، خلال يومين تقريبا.
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