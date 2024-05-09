عبداللهيان: تداعيات قاسية على داعمي حرب غزة إذا لم تضغط أميركا على نتانياهو لقبول وقف إطلاق النار

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان، أنّ "هناك تداعيات قاسية على داعمي حرب غزة إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول وقف إطلاق النار"، في غزة.
ولفت إلى أنّ "الكيان الصهيوني يسعى لإحباط الجهود لوقف الحرب عبر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم"، موضحًا أنّ "على واشنطن الاختيار بين الضغط على الاحتلال لوقف الحرب أو إدخال المنطقة بمستوى جديد من التوتر".
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