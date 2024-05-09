أمن الدولة في زحلة ختمت 7 مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعية وأوقفت أصحابها

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، انه" في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء".

كما اشارت الى ان "دوريّة من أمن الدولة دهمت مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر".