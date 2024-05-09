تقدّم أمين الفتوى في الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​أمين الكردي​، بناءً لتوجيهات مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، بإخبار ضدّ المدعوة شادن فقيه، بـ"جرم الإساءة والتّجديف في حقّ العزّة الإلهيّة والرّسول محمد، والمسّ بالدّين الإسلامي الحنيف وشعائره، وإثارة النّعرات الدّينيّة والطّائفيّة والنّيل من الوحدة الوطنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمين الفتوى تقدم بإخبار ضد شادن فقيه بجرائم التجديف والإساءة للدين الإسلامي وإثارة النعرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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