تيار "الكرامة": لإنزال أشد العقوبات بحق المتطاولين على ديننا ونبيّنا وتجريمهم ومن يقف خلفهم

أشار مكتب الشّؤون الدّينيّة في تيار "الكرامة" في بيان، إلى أنّ "تحت عنوان الفنّ والتّرفيه، يطالعنا بعض شذّاذ الآفاق بالتّعدّي والتّطاول على ديننا وشريعتنا وقرآننا ونبيّنا محمد، وذلك دون حسيبٍ أو رقيب".

وأعرب في بيان، عن استنكاره "هذا التّعدّي بأشدّ العبارات والاستهجان"، لافتًا إلى أنّ "من أجل الحفاظ على الأسرة، ولقطع الطّريق بشكل حاسم على أيّ ردود فعل تجرّ الشّارع وبشكل فردي إلى ما لا تحمد عقباه، نناشد مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ بألّا يتساهل مع هذا الاجتراء والتّطاول على الإسلام وعلى سيّدنا ونبيّنا محمد، ونقف إلى جانبه وخلفه في الادّعاء على هذه الشّرذمة".

وطلب من المعنيّين "توقيف هؤلاء وإنزال أشدّ العقوبات في حقّهم وتجريمهم ومن يقف خلفهم، بالإضافة إلى رفع الغطاء عنهم وسوقهم إلى العدالة، ليكونوا عبرةً لمن تسوّل له نفسه التّطاول على المقدّسات، وذلك حفاظً على العيش المشترك في لبنان، وحفاظًا على الدّين والأسرة والقيم الأخلاقيّة والفطرة السّليمة".