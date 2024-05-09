الأردن: إسرائيل احتلت معبر رفح بدل إعطاء الفرصة للمفاوضات

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء،7 مايو 2024 إن إسرائيل احتلت معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وأغلقته أمام المساعدات، بدل إعطاء فرصة للمفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة .

جاء ذلك في منشور للصفدي عبر منصة "إكس" تعقيبا على إعلان تل أبيب "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال الصفدي: "بدلاً من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار (في غزة)، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضورون جوعا".

وأضاف أن "هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة أخرى"، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "أن يتصرف بحزم وعلى الفور".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يجب أن يواجه عواقب حقيقية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وأضاف في بيان: "قطعت القوات الإسرائيلية معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

المصدر : وكالات