مرادف "اقترف" و"قوامين".. حيرة وتشتت في امتحان اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

واصل طلاب صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لليوم الثاني على التوالي.

وواجه الطلاب خلال الامتحان بعض النقاط المحيرة في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة.

وتضمن الامتحان كلمات مثل مرادف كلمة "اقترف"، وكذلك مرادف كلمة "قوامين"، إذ حدث جدل كبير على الإجابة الصحيحة والأنسب بين الطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت المدارس في استقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، بعد انطلاق اختبارات صفوف النقل ضمن تقييمات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ونبهت المدارس على الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

وشددت على أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بشكل كامل ووضع أرقام الجلوس في مدخل المدرسة وتجهيز الأسئلة وطباعتها.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة.

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