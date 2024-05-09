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أثار تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، كتبه للتعبير عن رضا حركة "حماس" على الرئيس الأميركي جو بايدن، الجدل بين المسؤولين الإسرائيليين.
وضع بن غفير في تصريح أشار فيه إلى "حب" حركة حماس لبايدن بعد تصريحات الأخير الذي هدد فيها إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح.
وكتب الوزير الإسرائيلي في تصريح كلمتي "حماس" وبايدن وبينهما "قلب أحمر".
وكان بايدن قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "لن تقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل"، موضحًا: "لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".
واستفز تعليق بن غفير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي بعد أن قال: "حماس تحب بايدن".
بدوره، علّق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على تصريح بن غفير، بالقول: "يجب تجنب التصريحات غير المسؤولة والمهينة والتي لا أساس لها".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير يعتبر أنّ حماس تُحب بايدن ومسؤولون إسرائيليون ينددون بالتصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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