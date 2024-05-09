السغبيني ادّعى على 12 متّهما بملف عصابة "التيك توك" وأرسل طلبي مساعدة إلى دولتين عربية وأوروبية

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني على 12 متهمًا في ملف عصابة "التيك توك" كمرحلة أولية من بينهم خمسة موقوفين.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن طلب الادعاء تضمن الطلب إلى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها، وإرسال طلبي مساعدة قضائية إلى دولتين عربية واوروبية يشتبه في أن يكون كل من بيتر نفاع وبول معوشي فيهما.