لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية عرضت ملف النازحين السوريين مع مولوي

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

وبعد الجلسة، أشار الصمد في تصريح إلى أنّ اللجنة تنعقد مع تخطي عدد النازحين السوريين المليونين في لبنان، موضحًا أنّ مولوي عرض جهود الوزارة في ظل الامكانات المتاحة لا سيما بالإجراءات المتخذة على المعابر البرية الشرعية من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة الى جهود الجيش اللبناني لضبط المعابر غير الشرعية.

وقال: "خلال الجلسة اظهرت كل الكتل اجماعًا وطنيًا لمقاربة هذا الملف، وضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة آفة النزوح، اضافة الى ضرورة الاتفاق على اتخاذ قرار ملزم داعم لموقف لبنان في الجلسة النيابية القادمة لا سيما مع اقتراب مؤتمر بروكسل".