اللقاء الوطني شارك في ورشة عمل بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية"

بدعوة من مركز الدراسات والأبحاث في الجامعة اللبنانية وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية شارك اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في ورشة العمل بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية".

وقد عقدت فعاليات هذه الورشة في الجامعة اللبنانية، الإدارة المركزية ببيروت برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وحضوره ورئيس الجامعة بسام بدران. حيث استمرت فعاليات هذه الورشة خلال يومين حيث شارك فيها العديد من ممثلي الادارات والمؤسسات العامة والهئيات الوطنية، اضافة الى أساتذة جامعات وفاعليات قضائية وتربوية واجتماعية.