قوات الاحتلال تقترب من وسط المدينة .. انفجار ضخم يهز رفح الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إن الاشتباكات والانفجارات مستمرة في المنطقة الشرقية للمدينة ولم تتوقف.

ونوه في تغطية حية من المدينة، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الإسرائيلية قصفت قبل قليل حي الجنينة وحي البرازيل وغيرها من الأحياء الشرقية الواقعة جنوب القطاع.

وأشار إلى أن طائرة الاحتلال شنت غارة قبل قليل على مخيم البرازيل، الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، ما أدى إلى دوي انفجار ضخم.

ولفت إلى أن «قذائف المدفعية الإسرائيلية تقترب شيئًا فشيء من وسط رفح، خارج المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال بأنها منطقة قتال، وطلبت من المواطنين النزوح إليها».

وأكمل: «القذائف بدأت تتجه نحو منازل المواطنين في وسط رفح، وسجلت إصابات في صفوفهم، كما نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ومداواة جراحهم».

وحذر من أن «الأوضاع الإنسانية داخل رفح غاية في السوء»، موضحًا أن النازحين كانوا يعتمدون على المساعدات التي توقفت عن الدخول؛ بسبب السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المعابر من الجانب الفلسطيني.