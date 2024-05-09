حمية عرض مع إيهاب حمادة المستجدات وشؤونا إنمائية في قضاء الهرمل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية عصر اليوم في مكتبه بالوزارة، النائب إيهاب حمادة، وبحث معه في آخر المستجدات على صعيدي لبنان والمنطقة. كما تطرق البحث الى موضوع صيانة الطرقات، ولا سيما في قضاء الهرمل.
وأكد حمية خلال الاجتماع، أن "موضوع صيانة الطرقات يعد من أولويات الوزارة، وذلك بعد أن كانت التوجيهات قد اعطيت لجميع المعنيين فيها بضرورة إعداد وتجهيز ملفاتها في مختلف المناطق اللبنانية، والتي من بينها في قضاء الهرمل".
وأعلن أن "ورش صيانة الطرقات ستنطلق تباعا في الهرمل وفي مختلف المناطق اللبنانية، ودائما على قاعدة الأولويات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لأجل إنجاز هذه الاعمال".
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