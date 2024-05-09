مارون التقى في نيجيريا سفير لبنان وعرض معه سبل التعاون مع الجالية

استهل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون زيارته الى نيجيريا في العاصمة أبو جا، بلقاء سفير لبنان في نيجيريا حسام ذياب، يرافقه منسق التيار المهندس خالد شمعون. وقد استعرض مارون هواجس اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وسبل التعاون مع الجالية اللبنانية في أبو جا.

كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تطويرها وشؤون وشجون الجالية اللبنانية.

وكانت زيارة للمقر الجديد للسفارة ومنزل السفير، اللذين يشيدان بتبرعات من الجالية اللبنانية.