فياض: التنسيق مع الجانب السوري قائم وسأزور دمشق قريبا للبحث في ملفات المياه والأنهر

قام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على رأس وفد من كبار المسؤولين في الوزارة، بجولة في محافظة عكار، وتمحور اللقاء حول حاجات عكار من مشاريع الطاقة والمياه وخدمات الوزارة.

واعلن فياض بعد الجولة أن "عكار لها حقوق على الدولة وقد أخذنا على عاتقنا بعد أن تحسنت موازنة الوزارة بعض الشيء في الموازنة العامة الحالية، أن نقوم بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرومائية وتنظيف مجرى النهر الكبير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى جمعناها من خلال جولتنا اليوم وستعمل عليها الوزارة في الفترة المقبلة".

ثم عقد فياض مؤتمرا صحفيا شرح فيه ما تقوم به الوزارة لعكار، فأشار إلى أن "الـundp قدمت مبلغ 5 مليون دولار لصالح عكار سنستخدمها في تعزيل مجرى النهر الكبير وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرومائية في البارد".

ولفت الى أننا "حصلنا على التزام مالي للنهر الكبير الجنوبي ونهر أسطوان وهي فقط للتعزيل، وليس لإقامة ساتر ترابي، وبالموازنة أمنا مبلغ 45 مليون دولار ونستفيد منه لتحسين الأوضاع في المنطقة والحؤول دون وقوع كارثة طبيعية كما حصل في العام الماضي. كما أجرينا مزايدة لتعزيل الأنهار وحصلنا على مزايدة ناجحة في عكار لصالح شركة البروج وأسهمت تلك المزايدة بدفع أموال لصالح خزينة الدولة".

وشدد فياض على أن "التنسيق مع الجانب السوري قائم وسنعمل فيما خص المياه والأنهر المشتركة، وسنقوم بتنسيق أكبر حتى لا تكون مصلحة أي أحد على حساب آخر"، مشيراً الى أنه "ارسل رسائل الى وزير المياه في سوريا بهذا الخصوص وسيكون هناك زيارة الى سوريا لمتابعة الملفات ذات الإهتمام المشترك".