سموتريش يشير لخطر ملموس على إسرائيل "أشد منه في أي وقت مضى"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن "خطر تأسيس الدولة الفلسطينية بات ملموسا كما لم يكن منذ سنوات".

هذا واجتمع سموتريش يوم الأربعاء مع رؤساء سلطات المستوطنات في الضفة الغربية واستعرض أمامهم "الخطر الملموس الذي يتزايد بتأسيس دولة فلسطينية مع تدخل دولي وموافقة من قبل الجهات اليسارية في النظام السياسي".

وأضاف الوزير سموتريش: "لا يمكن أن يكون السابع من أكتوبر، اليوم الذي شهد أفظع المذابح وأقساها منذ المحرقة، يوم تأسيس الدولة الفلسطينية..الدولة الفلسطينية تمثل تهديداً كبيرا لدولة إسرائيل وعلينا أن نمنعها بكل الوسائل المتاحة لنا.. الآن هو الوقت للعمل ضد الفكرة الخطيرة لإنشاء دولة فلسطينية.. دول العالم تعزز هذا وهو أكثر خطورة منه في أي وقت مضى".وخلال الاجتماع، أعلم الوزير الحاضرين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع في الأشهر الأخيرة عقد اجتماعات مع مديريات مكتب التخطيط والموافقات على خطط البناء في الضفة الغربية، وذلك بصورة تتنافي مع التفاهمات الائتلافية إبان تشكيل الحكومة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية في جزر البهاما أكدت أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال مجلس وزراء جزر البهاما: "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة التزام جزر البهاما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)".

وأضاف: "أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة في عام 1973 كفعل من أفعال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)".

وقد انضمت ترينيداد وتوباغو مؤخرا إلى قائمة الدول التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.

كما قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب إن الحكومة بدأت اليوم الخميس إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع في غزة وهي تنفذ بذلك خطوة أعلنتها في مارس.

هذا ومن المنتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 10 مايو على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.