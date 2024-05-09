أجواء حارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 - 60 كم/سم وارتفاع الأمواج 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة 35 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.