سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال بمناسبة يوم أوروبا، ان الاتحاد الأوروبي يرى أنَّ مستقبل السوريين هو في سوريا, وتبقى عودة السوريين إلى سوريا بأمان الهدف النهائي للجميع.

واشارت السفيرة الى ان حزمة المليار يورو لدعم لبنان هي التزام سياسي بأنَّ الاتحاد سيقدم دعماً مالياً محدد مسبقاً للبنان حتى عام 2027، وأن الجزء الأكبر من هذا الدعم يعود بفائدة مباشرة على المواطنين اللبنانيين.