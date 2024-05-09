أردوغان: بعض السياسات حيال غزة زعزعت الثقة بالاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن السياسات التي تنتهجها «بعض الدول والمؤسسات» منذ بداية الحرب في قطاع غزة «زعزعت الثقة» بالاتحاد الأوروبي.

وكتب أردوغان في رسالة للاتحاد الأوروبي بمناسبة يوم أوروبا: «زعزعت السياسات المتّبعة من بعض المؤسسات والدول الأوروبية خلال الحرب في غزة، الثقة بالقيم الأوروبية». وقال: «ما دامت الأزمات والنزاعات والحروب التي تؤثر في أوروبا وجغرافيتنا المشتركة من دون حلّ، سيستمر التشكيك في هذه القيم».

وأضاف «تهدّد العديد من التحديات مثل الحروب والنزاعات والأعمال الإرهابية والهجرة غير النظامية والتغير المناخي، النظام في القارة الأوروبية».

واعتبر أردوغان أن «الوقت قد حان» لأنقرة وبروكسل «لتطوير تعاونهما في كلّ المجالات، بما في ذلك مفاوضات الانضمام».