جنبلاط عرض مع البخاري التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير السعودي وليد البخاري، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور. وخلال الاجتماع، كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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