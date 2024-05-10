نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ جريحاً الى مستشفى حيرام اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في جل البحر-صور. فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان جراء حادث سير في جل البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.